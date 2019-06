Deutsche Anleihen drehen in die Verlustzone

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag anfängliche Gewinne wieder abgegeben.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum Nachmittag um 0,09 Prozent auf 168,39 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,202 Prozent. Mit minus 0,221 Prozent wurde zeitweise ein Rekordtief erreicht.

Zunächst hatten die Anleihen von der gestiegen Verunsicherung an den Finanzmärkten profitiert. Der eskalierende Handelsstreit zwischen den USA und China hatte die Anleger zunächst in die als sicher geltenden Staatsanleihen getrieben. Analyst Miraji Othman von der BayernLB sieht die Finanzmärkte weiter im "Würgegriff des Handelskonflikts".

Zuletzt gab es scharfe Kritik aus China an die Adresse der US-Regierung unter Präsident Donald Trump. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wirft der US-Regierung vor, einen "Wirtschaftskrieg gegen China" zu führen, um den Aufstieg der asiatischen Macht zu verhindern. In den Handelsgesprächen habe Washington mehrere "Rückzieher" gemacht und trage jetzt die volle Verantwortung für den Stillstand in den Verhandlungen. China habe keine Angst vor einem Handelskrieg.

Die Anleihen gaben ihre Gewinne jedoch am Nachmittag wieder ab. Grund war auch die Erholung an den Aktienmärkten. Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten./jsl/he