Deutsche Anleihen drehen in die Verlustzone

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Montag anfängliche Kursgewinne nicht lange halten können.



Gegen Mittag drehten sie in die Verlustzone. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel zuletzt um 0,12 Prozent auf 172,47 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg auf minus 0,20 Prozent.

Unterstützt wurden sichere Anlagen wie Bundeswertpapiere zunächst durch die schlechte Stimmung an den asiatischen und europäischen Aktienmärkten. In Europa drehte am Vormittag jedoch die Stimmung, woraufhin Bundesanleihen nachgaben. Die Angst vor perspektivisch höheren Leitzinsen in den USA und weniger Wertpapierkäufen durch die US-Notenbank Fed nahm etwas ab.

Zum Wochenstart stehen kaum nennenswerte Konjunkturdaten auf dem Programm. Von dieser Seite bleibt der Kursimpuls also gering. Allerdings äußern sich im Laufe des Tages einige hochrangige Vertreter großer Notenbanken, darunter die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde./bgf/jkr/fba