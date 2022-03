Deutsche Anleihen bleiben gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,37 Prozent auf 169,76 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag leicht unter der Nulllinie.

Als sicher empfundene Anlagen wurden wegen neuer Entwicklungen im Ukraine-Krieg angesteuert. In der Nacht auf Freitag war auf dem Gelände des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja ein Feuer ausgebrochen. Nach Darstellung der ukrainischen Behörden gibt es nach dem inzwischen gelöschten Feuer keine erhöhte Strahlung. Es sollen keine kritischen Systeme betroffen sein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem gezielten Beschuss durch russische Panzer.

"Die militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine setzen sich fort und die Sanktionsspirale gegen Russland dreht sich weiter", schreiben Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen in einem Tagesausblick. "Entspannungssignale gibt es nicht und so bleiben die Finanzmärkte von der undurchsichtigen Nachrichtenlage abhängig."

Neben dem Krieg in der Ukraine dürften Marktteilnehmer Zahlen vom US-Arbeitsmarkt im Blick haben. Die Regierung veröffentlicht am Nachmittag ihren monatlichen Jobbericht. Angesichts der Geschehnisse in der Ukraine dürften die Daten aber weniger Beachtung als sonst finden./bgf/jha/