Deutsche Anleihen bewegen sich zum Start kaum

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch nahezu unbewegt in den Handel gegangen.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen leicht um 0,04 Prozent auf 159,72 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel moderat auf 0,42 Prozent. Italienische Anleihen verbuchten zum Start leichte Gewinne.

Zur Wochenmitte stehen sowohl in Europa als auch in den USA einige Konjunkturdaten auf dem Programm. Veröffentlicht werden unter anderem die Einkaufsmanagerindizes des Instituts Markit. Aufgrund ihres recht hohen Gleichlaufs mit der tatsächlichen Wirtschaftsentwicklung werden die Indikatoren an den Märkten stark beachtet. Außerdem treten in den USA einige Mitglieder der US-Notenbank Federal Reserve mit Redebeiträgen an die Öffentlichkeit./bgf/jkr/fba