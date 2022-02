Deutsche Anleihen bewegen sich wenig - Krieg in der Ukraine im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Freitag nach deutlichen Vortagsgewinnen kaum von der Stelle bewegt. Am Mittag notierte der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future leicht in der Gewinnzone bei 166,69 Punkten. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,17 Prozent. Auch an anderen Anleihemärkten Europas waren die Kursausschläge nicht mehr so deutlich wie am Vortag.

Am Donnerstag hatten deutsche Bundeswertpapiere mit starken Kursgewinnen auf den Angriff Russlands auf die Ukraine reagiert. Angesichts der militärischen Eskalation steuerten Anleger den als sicher erachteten Anlagehafen Staatsanleihen an. Nach wie vor ist die Verunsicherung hoch. Der erste Schock der Invasion scheint an den Finanzmärkten aber überwunden.

Aufgrund des russischen Einmarschs in das Nachbarland haben die Europäische Union (EU) und die USA umfangreiche Sanktionen auf den Weg gebracht. Zu dem viel diskutierten Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem Swift ist es aber noch nicht gekommen. Ein Ausschluss hätte Experten zufolge weitreichende Folgen, nicht nur für die russischen Banken.

Dass die Sanktionen der EU und der USA milder ausfielen, als sie hätten sein können, habe die Märkte stabilisiert, schrieben die Experten der Landesbank BayernLB. An den Aktienmärkten war die Stimmung etwas besser, nachdem die Märkte am Vortag eingebrochen waren./bgf/jkr/jha/