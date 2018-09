Deutsche Anleihen bewegen sich wenig - Italien-Renditen steigen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben sich am Mittwoch nur wenig bewegt.



Am späten Nachmittag verlor der richtungsweisende Euro-Bund-Future geringfügig um 0,04 Prozent auf 158,61 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten etwas höher mit 0,48 Prozent.

Deutlich mehr Bewegung gab es hingegen bei italienischen Staatsanleihen. Die hatten am Morgen noch zugelegt, gerieten am Nachmittag aber wieder spürbar unter Druck, während die Renditen deutlich zulegten. Der stellvertretende Premierminister Luigi Di Maio strebe höhere Staatsausgaben an, um das Wahlversprechen eines Grundeinkommens zu erfüllen, berichtete die Zeitung "Corriere della Sera". Sein Plan sehe demnach eine Erhöhung der Defizitquote auf 2,5 Prozent vor.

Außerhalb des Euroraums legten die Anleiherenditen in Großbritannien ebenfalls deutlich zu. Auslöser waren neue Inflationsdaten, die über den Erwartungen lagen. Weitere Zinsanhebungen durch die britische Notenbank könnten damit etwas wahrscheinlicher werden. Viele Bankökonomen rechneten bis zuletzt mit einer weiteren Anhebung erst im Frühjahr kommenden Jahres. Grund ist der ungewisse Fortgang des Brexit-Prozesses./jkr/tos