Deutsche Anleihen bewegen sich wenig - Investoren warten auf frische Impulse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Mittwoch nur wenig bewegt.



Auch an anderen Anleihemärkten Europas hielten sich die Kursausschläge in Grenzen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag am Mittag geringfügig tiefer als am Vortag bei 170,37 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg leicht auf minus 0,31 Prozent.

Neue Konjunkturdaten lieferten keine entscheidenden Impulse. Auftragsdaten aus der deutschen Industrie überraschten positiv, auch die Unternehmensstimmung im Euroraum stieg etwas stärker als bisher bekannt. Umsatzdaten aus der Eurozone überraschten leicht positiv. An den Märkten war dennoch von einem richtungslosen Handel die Rede.

Am Nachmittag stehen in den USA nur wenige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Es werden nur Produktivitätsdaten veröffentlicht, die jedoch selten marktrelevant sind. Allerdings melden sich einige hochrangige Zentralbanker zu Wort./bgf/jsl/mis