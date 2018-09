Deutsche Anleihen bewegen sich wenig

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Freitag im Mittagshandel unter dem Strich wenig bewegt.



Nach zwischenzeitlichen Verlusten lag der richtungsweisende Euro-Bund-Future gegen Mittag leicht im Plus bei 158,93 Punkten. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten etwas tiefer mit 0,46 Prozent. In Italien gingen die Renditen etwas stärker zurück, in der übrigen Eurozone bewegten sie sich wenig.

Konjunkturdaten aus der Eurozone wirkten sich an den Märkten nicht besonders stark aus. Das Institut Markit meldete einen Rückgang seiner Einkaufsmanagerindizes. Die Unternehmensumfrage weist einen hohen Gleichlauf mit dem tatsächlichen Wirtschaftswachstum auf. Seit Jahresbeginn hat sich die Konjunktur im Euroraum spürbar abgekühlt, die Wirtschaft wächst nur noch moderat.

Im Nachmittagshandel veröffentlicht Markit seine Einkaufsmanagerindizes auch für die USA. Es wird eine leichte Aufhellung erwartet. Die Marktrelevanz der amerikanischen Markit-Daten ist aber nicht besonders hoch. Stärkere Beachtung findet der ISM-Einkaufsmanagerindex./bgf/jsl/stw