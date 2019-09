Deutsche Anleihen bewegen sich wenig

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Dienstag trotz wichtiger Wirtschaftsdaten und Entscheidungen wenig bewegt.



Am Mittag lag der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future etwas höher als am Vortag bei 174,32 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag nahezu unverändert bei minus 0,58 Prozent. An den europäischen Anleihemärkten blieb es generell eher ruhig.

Bedeutende Konjunkturzahlen und ein mit Spannung erwartetes Urteil in Großbritannien schlugen sich an den Anleihemärkten kaum nieder. Im Vereinigten Königreich erklärte der Supreme Court die von der Regierung verhängte parlamentarische Zwangspause für rechtswidrig. Fachleute weisen der Entscheidung eine hohe Bedeutung für den Fortgang des Brexit und die generelle innenpolitische Lage zu.

Die Entscheidung schwäche Premierminister Boris Johnson innen- wie außenpolitisch erheblich, kommentierte Ökonom Marco Weber von Union Investment. "Der weitere Fortgang der Ereignisse und die Zukunft von Boris Johnson sind nun völlig offen." Kritiker Johnsons hatten ihm vorgeworfen, die äußerst lange Zwangspause anzusetzen, um die Möglichkeiten des Parlaments zu beschneiden, einen ungeordneten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zu verhindern.

Neue Konjunkturdaten aus Deutschland dämpften unterdessen die bestehenden Rezessionsängste etwas. Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigster wirtschaftlicher Frühindikator, stieg nach fünf Rückgängen in Folge wieder an. Ifo-Präsident Clemens Fuest sprach allerdings nur von einer Pause im Abschwung. Am Montag hatten sehr schwache Umfragedaten des Instituts Markit neue Konjunktursorgen hervorgerufen.

Unterdessen mehrt sich der Widerstand gegen einen wichtigen Teil des jüngsten EZB-Lockerungspakets. Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau bezeichnete die neuen Wertpapierkäufe der Notenbank in Höhe von 20 Milliarden Euro je Monat als unnötig. Die beschlossene Zinssenkung und das neue Zinsversprechen allein seien bereits eine starke geldpolitische Kombination. Schon vor der Entscheidung der EZB hatte sich Villeroy de Galhau zurückhaltend geäußert, allerdings nicht so klar ablehnend wie jetzt. Der Kreis der Kritiker an den neuen Anleihekäufen wird damit immer größer./bgf/jkr/jha/