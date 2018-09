Deutsche Anleihen bewegen sich kaum

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Donnerstag nahezu unbewegt in den Handel gegangen.



Der Dezember-Kontrakt des Euro-Bund-Future stieg am Morgen geringfügig auf 160,01 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten nahezu unverändert mit 0,38 Prozent. In der Eurozone fiel der Handelsauftakt generell ruhig aus.

Am Donnerstag stehen in den USA zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Programm. Einige der Daten werden nachgereicht, weil am vergangenen Montag ein nationaler Feiertag begangen wurde. Von besonderem Interesse dürfte für Anleger der ADP-Beschäftigungsbericht sein, weil er als Richtschnur für den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der Regierung gilt. Daneben wird der ISM-Index für die Dienstleister veröffentlicht. Er gibt einen Hinweis auf die Lage in der US-Wirtschaft./bgf/fba