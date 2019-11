Deutsche Anleihen bewegen sich kaum

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Freitag kaum von der Stelle bewegt.



Am Mittag stand der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future nahezu unverändert bei 171,31 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug ebenfalls wenig verändert minus 0,37 Prozent.

Nach wie vor mangelt es an entscheidenden Impulsen am Anleihemarkt. Erste Inflationsdaten für November fielen zwar etwas höher aus als erwartet, sie bestätigten aber das grundlegende Bild eines allenfalls moderaten Preisauftriebs. An der extrem lockeren Ausrichtung der Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank (EZB) dürften sie nichts ändern.

Neuigkeiten zum Hauptthema an den Märkten, dem Handelsstreit zwischen den USA und China, gab es nicht. In den USA dürfte es auch den ganzen Freitag ruhig bleiben, weil dort der traditionelle Einkaufstag "Black Friday" stattfindet. Viele Amerikaner nutzen diesen an Thanksgiving anknüpfenden Tag für ein verlängertes Wochenende./bgf/jkr/jha/