Deutsche Anleihen bauen frühe Verluste aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag nach positiv aufgenommen Industriedaten aus der Eurozone gesunken.



Bis zum späten Nachmittag baute der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future seine frühen Verluste ein Stück weit aus und fiel um 0,16 Prozent auf 172,64 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen lag bei minus 0,25 Prozent.

Belastet wurden Bundesanleihen durch robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone. Am Vormittag sorgte eine stärker als erwartet ausgefallene Industrieproduktion für etwas mehr Risikofreude bei den Anlegern. Im April war die Fertigung in den Industriebetrieben des Währungsraums um 0,8 Prozent gestiegen. Analysten hatten nur mit einem Zuwachs um 0,4 Prozent gerechnet. Zudem wurde der Vormonatsanstieg nach oben revidiert.

Insgesamt verlief der Handel am deutschen Rentenmarkt aber ohne größere Impulse. In den USA wurden am Nachmittag keine Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Außerdem richtet sich der Fokus der Anleger bereits auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch./jkr/he