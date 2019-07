Deutsche Anleihen bauen Verluste aus

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Mittwoch an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel im Mittagshandel um 0,57 Prozent auf 172,19 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf minus 0,29 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone kam es zu einem deutlichen Anstieg der Renditen.

Am Aktienmarkt sorgt die Wiederaufnahme von Gesprächen zwischen den USA und China im Handelsstreit für etwas Entspannung, was im Gegenzug den Rentenmarkt belastet. Der Fokus an den Märkten ist jedoch auf den Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress gerichtet.

Am Nachmittag erwarten sich Anleger Hinweise Powells auf die zukünftige Geldpolitik der Notenbank. Außerdem steht am Abend die Veröffentlichung des Protokolls der Fed-Sitzung vom Juni auf dem Programm. Experten gehen mittlerweile davon aus, dass sich die Fed mit einem Zinsschritt noch etwas Zeit lassen werde. Als Grund gilt die weiter robuste Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft. Generell wird am Markt aber weiterhin fest mit einer Zinssenkung durch die Fed gerechnet./elm/jkr/jha/