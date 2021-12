Deutsche Anleihen bauen Kursgewinne aus

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag anfängliche Kursgewinne bis zum Mittag ausgebaut. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future mit Fälligkeit im März stieg um 0,23 Prozent auf 173,99 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf minus 0,36 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Händler verwiesen auf die Kursverluste an den Aktienmärkten. Sichere Anlagen wurden hierdurch gestützt. Zudem handle es sich um eine Gegenbewegung nach den deutlichen Verlusten am Anleihemarkt am Mittwoch. Zur Wochenmitte waren sichere Anlagen wie Bundeswertpapiere aufgrund positiv aufgenommener Corona-Nachrichten unter Druck geraten.

Ausschlaggebend war eine Mitteilung der Impfstoffhersteller Pfizer und Biontech, die ihrem Vakzin eine hohe Wirksamkeit gegen die neue Omikron-Variante bescheinigten. Allerdings ist dazu eine dritte Impfdosis erforderlich. Die Datenlage zur Wirksamkeit der Impfstoffe bleibe vage, erklärten Analysten der Dekabank.

Wie schon am Vortag fällt der Impuls durch Konjunkturdaten am Donnerstag eher spärlich aus. Außenhandelsdaten aus Deutschland überraschten am Morgen zwar klar positiv, wie üblich fiel die Kursreaktion aber gering aus. In den USA stehen am Nachmittag die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt auf dem Programm, die einen zeitnahen Eindruck vom Zustand des Jobmarkts liefern./jsl/bgf/mis