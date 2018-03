Deutsche Anleihen: Zur Kasse stärker - Rendite bei 0,43 Prozent

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag etwas zugelegt.



Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von 0,44 Prozent am Freitag auf 0,43 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Es gab 18 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,24 Prozentpunkten. Dem standen 46 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,25 Punkten gegenüber. Der Saldo der von der Bundesbank gehandelten Anleihen war ausgeglichen.