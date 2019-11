Deutsche Anleihen: Zur Kasse schwächer - Umlaufrendite minus 0,34 Prozent

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag gefallen.



Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von minus 0,38 Prozent am Vortag auf minus 0,34 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Es gab nur Verlierer. Die 64 Papiere erlitten Verluste von bis zu 1,95 Prozentpunkten. Der Interventionssaldo der Bundesbank war ausgeglichen.