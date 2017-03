Deutsche Anleihen: Zur Kasse schwächer - Umlaufrendite 0,12 Prozent

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Donnerstag zur Kasse schwächer tendiert.



Die Umlaufrendite sei von 0,09 Prozent am Vortag auf 0,12 Prozent gestiegen, teilte die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mit.

Es gab 63 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,83 Prozentpunkten. Dem standen zwei Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,04 Prozentpunkten gegenüber. Der Saldo der von der Bundesbank gehandelten Anleihen war ausgeglichen.