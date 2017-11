Deutsche Anleihen: Zur Kasse etwas schwächer - Rendite bei 0,16 Prozent

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag am Kassamarkt leicht gefallen.



Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug um 0,01 Punkte auf 0,16 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Es gab 62 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,50 Prozentpunkten. Dem standen drei Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,10 Punkten gegenüber. Der Saldo der An- und Verkäufe der Bundesbank war ausgeglichen.