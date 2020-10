Deutsche Anleihen: Zum Start unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundesanleihen sind am Mittwoch mit Kursverlusten in den Handel gegangen.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank am Morgen um 0,18 Prozent auf 175,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,58 Prozent.

An den Finanzmärkten sorgten zuletzt vor allem positive Signale bezüglich des US-Konjunkturpaketes für Hoffnungen. Laut Marktbeobachtern der Deka Bank sorgte dies bereits für steigende Renditen bei US-Anleihen, mit einem Richtungswechsel sei zudem wegen höherer Inflationserwartungen kaum zu rechnen. Auch der sichere Hafen Dollar stand zuletzt unter Druck, was auf eine allgemein höhere Risikoneigung am Markt schließen lässt. Als sicher empfundene Anlagen wie Bundesanleihen wurden dadurch belastet.

Konjunkturdaten stehen zur Wochenmitte nur sehr wenige auf dem Kalender. Allerdings äußern sich mehrere hochrangige Zentralbanker. Dazu zählen EZB-Präsidentin Christine Lagarde, ihr Stellvertreter Luis De Guindos sowie EZB-Chefvolkswirt Philip Lane./ssc/bgf/mis