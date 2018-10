Deutsche Anleihen: Zinsanstieg setzt sich verlangsamt fort

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Anleihemarkt hat sich der Zinsanstieg am Freitag fortgesetzt, allerdings mit geringerem Tempo.



Zehnjährige Bundesanleihen rentierten gegen Mittag mit 0,55 Prozent und damit 0,02 Prozentpunkte höher als am Vortag. Der Euro-Bund-Future , der die Kursbewegung beschreibt, sank um 0,15 Punkte auf 157,82 Punkte. Seit Mittwoch hatten stark steigende Kapitalmarktzinsen in den USA auch die Renditen in Asien und Europa nach oben getrieben.

Auch an anderen Anleihemärkten im Euroraum gaben die Anleihekurse vor dem Wochenende nach, besonders deutlich in Italien. Die von der Regierung unlängst veröffentlichten Wachstumsprognosen für die Jahre 2019 bis 2021 werden von Analysten als optimistisch betrachtet. Die Prognosen bilden die Grundlage für die mittelfristige Haushaltsplanung, die im kommenden Jahr eine deutlich höhere Neuverschuldung vorsieht. In den Jahren darauf sollen die Defizite leicht zurückgehen. Aufgrund des hohen Schuldenstands blicken Anleger und die EU mit Argusaugen auf die Haushaltsplanung der italienischen Regierung.

Im Nachmittagshandel rücken am Rentenmarkt amerikanische Konjunkturdaten in den Mittelpunkt. Die US-Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht. Besonderes Interesse gilt der Lohnentwicklung, die infolge der sehr guten Arbeitsmarktlage bereits Fahrt aufgenommen hat. Höhere Löhne gelten als eine Voraussetzung für steigende Inflationsraten und damit weitere Zinsanhebungen durch die amerikanische Zentralbank Fed./bgf/jkr/jha/