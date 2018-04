Deutsche Anleihen: Zinsanstieg setzt sich fort

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Anleihemarkt hat sich der Zinsanstieg zum Wochenstart fortgesetzt.



Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg am Montagmorgen mit 0,62 Prozent auf den höchsten Stand seit etwa einem Monat. Auch in anderen Euroländern stiegen die Kapitalmarktzinsen weiter an. Der richtungweisende Euro-Bund-Future , der die Kursbewegung beschreibt, lag bei 157,94 Punkten.

Die Entwicklung knüpft an vergangene Woche an, als die Marktzinsen ebenfalls gestiegen waren. Auslöser dieser Entwicklung waren in erster Linie steigende Rohstoffpreise, die an den Märkten Erwartungen auf höhere Inflationsraten geweckt hatten. Als Ausgleich dafür fordern Anleger in aller Regel eine höhere Verzinsung. Dies lässt die Zinsen an den Märkten steigen.

Zu Wochenbeginn stehen sowohl im Euroraum, als auch in den USA einige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Das Institut Markit veröffentlicht diesseits wie jenseits des Atlantiks seine Einkaufsmanagerindizes. Die Stimmungsindikatoren weisen einen recht hohen Gleichlauf mit der tatsächlichen Wirtschaftsleistung auf und werden deshalb stets beachtet.

In den vergangenen Wochen hatten Wirtschaftsdaten aus den USA, erst recht aber aus Europa zumeist enttäuscht. Die Frage, ob es sich dabei nur um einen schwächeren Jahresstart handelt oder um einen weiterführenden Trend, ist unter Fachleuten noch nicht abschließend beantwortet. Erwartet wird jedoch zumeist, dass sich das starke Wachstum des vergangenen Jahres etwas abschwächt./bgf/jkr/das