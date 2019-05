Deutsche Anleihen: Zehnjahreszins auf dreijährigem Tiefstand

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag im Kurs weiter gestiegen.



Im Gegenzug fielen die Renditen. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten im Tief mit minus 0,16 Prozent und damit so niedrig wie letztmalig im Juli 2016. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Abend um 0,18 Prozent auf 167,89 Punkte.

Als sicher empfundene Wertpapiere wie Bundesanleihen profitierten von der überwiegend trüben Stimmung an den Aktienmärkten. Amerikanische Staatstitel rentierten unter 2,3 Prozent und damit so tief wie seit Oktober 2017 nicht mehr.

Italienische Staatsanleihen verbuchten dagegen Kursverluste. Zwischenzeitlich deutliche Abschläge konnten bis zum Abend jedoch eingedämmt werden. Am Markt wurden als Grund Äußerungen von EU-Kommissar Pierre Moscovici genannt. Der Franzose hatte mit Blick auf die sich eintrübende Haushaltslage in Italien gesagt, er bevorzuge den Dialog vor Sanktionen. Allgemein wurde bisher vermutet, dass die Kommission nach der Europawahl ihren Ton gegenüber Italien verschärfen würde.

Kurseinbußen mussten auch griechische Staatspapiere hinnehmen. Am Markt war die Rede von einer Gegenbewegung auf die kräftigen Gewinne am Vortag. Zu Wochenbeginn war die zehnjährige griechische Rendite auf ein Rekordtief gefallen. Grund war, dass Regierungschef Alexis Tsipras Neuwahlen in Aussicht gestellt hatte. Derzeit führt in den Umfragen die konservative Partei Nea Dimokratia (ND) klar vor Tsipras' Syriza./bgf/he