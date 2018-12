Deutsche Anleihen: Zehnjahresrendite zeitweise auf tiefstem Stand seit Mai

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Renditen deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag deutlich gefallen.



Der Kapitalmarktzins für zehnjährige Bundesanleihen war zeitweise mit bis zu 0,20 Prozent auf den tiefsten Stand seit Ende Mai gefallen. Bis zum Abend erholten sich die Renditen aber. Die Zehnjährige Anleihe rentierte am frühen Abend mit 0,227 Prozent. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,10 Prozent auf 163,59 Punkten.

Marktteilnehmer erklärten die Zinsreaktion vor allem mit den Entscheidungen der US-Notenbank vom Mittwochabend. Zwar hob die Federal Reserve ihren Leitzins abermals an. Für 2019 senkte sie jedoch ihre Leitzinsprognose von drei auf zwei Anhebungen. Dies hat laut Händlern an vielen Anleihemärkten die Renditen fallen lassen.

Am Donnerstag entschieden zwei europäische Notenbanken über ihren Kurs. Während die Bank of England ihre Geldpolitik nicht veränderte, hob die schwedische Reichsbank ihren Leitzins erstmals seit Mitte 2011 an. Die Anhebung kam nicht ganz überraschend, wurde aber von den meisten Fachleuten erst im kommenden Jahr erwartet./jsl/mis