Deutsche Anleihen: Zehnjahresrendite fällt auf Rekordtief

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Suche nach Sicherheit hat die Anleger am Freitag weiter in Wertpapiere als solide empfundener Schuldner getrieben.



Im Gegenzug fielen die Renditen der Papiere. In Deutschland erreichte der Zins für zehnjährige Bundesanleihen ein Rekordtief von minus 0,21 Prozent. Damit wurde der alte Rekord aus dem Jahr 2016 leicht unterboten.

Deutlichen Zinsdruck gab es auch an vielen anderen Märkten für Staatsanleihen, nicht nur im Euroraum. In den USA fiel die Rendite für zehnjähriger Staatsanleihen weiter in Richtung der Marke von zwei Prozent. In Japan und der Schweiz drifteten die Renditen weiter in den negativen Bereich ab.

Erneut sorgte die protektionistische Handelspolitik des US-Präsidenten für Verunsicherung. Donald Trump will Mexiko mit Strafzöllen dazu zwingen, die illegale Migration durch das Land in die Vereinigten Staaten zu stoppen. Vom 10. Juni an würden Zölle in Höhe von fünf Prozent auf sämtliche Einfuhren aus Mexiko erhoben. Damit macht Trump neben dem Handelskonflikt mit China eine weitere Front auf.

Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern stiegen die Renditen in Italien an. Ursache ist ein sich abzeichnender neuer Haushaltsstreit mit der EU-Kommission. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet allerdings über fiskalische Zugeständnisse Italiens.

An den Märkten fiel die Rendite fünfjähriger griechischer Staatsanleihen unter diejenige fünfjähriger italienischer Titel. Der italienische Haushaltspolitiker Claudio Borghi führte die Entwicklung auf Spekulanten zurück und beschwerte sich, Italien sei nicht mit dem einstigen Krisenland Griechenland gleichzusetzen.

Auftrieb erhielten als sicher empfundene Anlagen auch durch enttäuschende Konjunkturdaten aus China. Der Einkaufsmanagerindex der Regierung war unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten gefallen. Die Aktienmärkten reagierten mit deutlichen Abschlägen auf die Nachrichten./bgf/he