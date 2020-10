Deutsche Anleihen: Wenig verändert - Unsicherheit bleibt hoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Donnerstag trotz einer hohen Verunsicherung wenig verändert.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,02 Prozent auf 175,52 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,58 Prozent.

Die Anleihen profitierten kaum von der ansonsten weiterhin hohen Unsicherheit an den Finanzmärkten. So steigen die Corona-Infektionszahlen weiter stark. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat mit 11 287 erstmals den Wert von 10 000 überschritten. In anderen Ländern Europas ist die Entwicklung noch gravierender und die Furcht vor weiteren wirtschaftlichen Beschränkungen wächst.

Zudem haben sich in den USA Republikaner und Demokraten immer noch nicht auf neue staatliche Corona-Hilfen einigen können. Am Nachmittag dürften die Anleger auf die wöchentlichen Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt schauen. Dort war die Erholung vom Corona-Schock zuletzt ins Stocken geraten./jsl/ssc/jha/