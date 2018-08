Deutsche Anleihen: Wenig verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Montag wenig verändert.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,01 Prozent auf 163,57 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten bei 0,31 Prozent.

Am Morgen standen in der Eurozone keine Konjunkturdaten aus der ersten Reihe auf dem Kalender. Die deutschen Erzeugerpreise sind im Juli wie erwartet gestiegen. In den USA werden am Nachmittag keine entscheidenden Konjunkturdaten veröffentlicht.

Gesunken sind jedoch die Renditen in den südeuropäischen Ländern. In Italien, Spanien und Portugal gaben sie merklich nach. Auch in Griechenland gingen die Risikoaufschläge zurück. Das dritte Hilfspaket des Euro-Rettungsschirms ESM endet offiziell an diesem Montag./jsl/bgf/zb