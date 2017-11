Deutsche Anleihen: Wenig verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben sich am Freitag wenig verändert.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future wurde am Mittag mit 162,65 Punkten gehandelt. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,38 Prozent.

Der Handel verlief in sehr ruhigen Bahnen. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden in der Eurozone nicht veröffentlicht. Am Nachmittag werden in den USA noch Zahlen vom Häusermarkt erwartet.

Auch die schwierigen Sondierungsgespräche für eine Bundesregierung sorgten nicht für Kursbewegungen. Nach der Vertagung der Jamaika-Sondierungen auf Freitagmittag ist ein Ende der Gespräche über eine Koalition aus Union, FDP und Grünen nicht in Sicht. Die Gespräche sollen das gesamte Wochenende über fortgesetzt werden. "In Deutschland bestehen Hoffnungen fort, dass die Jamaika-Parteien sich noch einigen", kommentierten Anleihe-Experten der Commerzbank./jsl/jkr/oca