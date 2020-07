Deutsche Anleihen: Wenig verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Donnerstag wenig verändert.



Starke Impulse gab es nicht. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future verharrte bei 176,79 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,49 Prozent.

Das überraschend deutlich verbesserte Konsumklima in Deutschland bewegte den Markt kaum. Am Nachmittag werden noch Zahlen zum Verbrauchervertrauen in der Eurozone veröffentlicht. In den USA stehen am Nachmittag die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt an. Ökonomen erwarten ein anhaltendes hohes Niveau bei Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Schließlich wurden in den USA zuletzt einige Lockerungen von Corona-Beschränkungen wieder rückgängig gemacht.

Erneut deutlich gefallen sind die Renditen italienischer Staatsanleihen. Die Rendite zehnjähriger Anleihen liegt nur noch knapp über der Marke von einem Prozent. Die Einigung der EU-Staaten auf ein Corona-Hilfspaket stützt weiter die Anleihekurse./jsl/fba