Deutsche Anleihen: Wenig bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag wenig bewegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,04 Prozent auf 163,27 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,27 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone hielten sich die Kursausschläge meist in Grenzen.

Dem Markt fehlte es an Impulsen. In der Eurozone wurden lediglich Daten zur französischen Industrieproduktion veröffentlicht. Sie legte im November mit 2,2 Prozent deutlich stärker zu als erwartet. Volkswirte waren lediglich von 0,6 Prozent ausgegangen. An den Märkten spielten die Daten aber kaum eine Rolle. In den USA werden am Nachmittag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht.

Ansonsten richten sich laut Dirk Gojny, Experte bei der National-Bank, die Blicke der Anleger bereits auf die am Mittwoch anstehende Pressekonferenz mit dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Mehr Klarheit über dessen Kurs sei aber nicht zu erwarten. "Schließlich benötigt er für viele seiner angedachten Maßnahmen die Zustimmung des Kongresses. Ob das trotz der Mehrheit der Republikaner in beiden Kongresskammern ein Selbstläufer wird, ist zu bezweifeln."/jsl/jkr/stb