Deutsche Anleihen: Wenig Bewegung zum Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag ohne große Bewegung in den Handel gestartet.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future lag am Morgen nahezu unverändert auf 165,35 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 0,002 Prozent. In ganz Europa fiel der Handelsstart verhalten aus.

Am Dienstag ist zumindest durch Konjunkturdaten mit wenig Einfluss auf die Kurse am deutschen Rentenmarkt zu rechnen. Sowohl in Europa als auch in den USA werden nur wenige Wirtschaftszahlen veröffentlicht. Auch Reden hochrangiger Notenbanker stehen so gut wie keine an. Der Internationale Währungsfonds (IWF) veröffentlicht zum Auftakt seiner Frühjahrstagung neue Konjunkturprognosen.

Damit dürfte einmal mehr der Brexit die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Einen Tag vor dem EU-Sondergipfel am Mittwoch will die britische Regierungschefin Theresa May mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron Lösungswege ausloten. Nach wie vor ist nicht absehbar, ob Großbritannien mit oder ohne Austrittsvertrag aus der Europäischen Union ausscheidet./bgf/jkr/fba