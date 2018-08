Deutsche Anleihen: Wenig Bewegung zum Start

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag mit wenig Kursbewegung in den Handel gegangen.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future lag am Morgen nahezu unverändert auf 162,95 Punkten. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten ebenfalls wenig verändert mit 0,35 Prozent. Auch in anderen Euroländern fiel der Handelsauftakt ruhig aus.

Besonderes Augenmerk dürften Anleger auch am Freitag auf die Schwellenländer legen. Die Währungskrisen in Argentinien, der Türkei und anderen aufstrebenden Nationen haben auch die allgemeine Stimmung an den Märkten belastet. Sichere Anlagen wie Bundesanleihen profitieren davon.

An Konjunkturdaten stehen vor dem Wochenende einige Zahlen auf dem Programm. Im Euroraum dürften Inflationsdaten hervorstechen, in den USA werden unter anderem Zahlen zur Verbraucherstimmung veröffentlicht./bgf/jkr/jha/