Deutsche Anleihen: Wenig Bewegung zum Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit wenig Kursbewegung in den Handel gestartet.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig auf 160,24 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg leicht auf 0,40 Prozent. Auch an den meisten anderen Rentenmärkten Europas erhöhten sich die Renditen moderat.

Zur Wochenmitte stehen wenige Konjunkturdaten an, die zu Kursbewegung führen könnten. Im Euroraum werden einige Stimmungsindikatoren veröffentlicht, aus den USA kommen einige Daten vom Immobilienmarkt. Außerdem äußern sich mehrere Vertreter der amerikanischen Notenbank zur Geldpolitik./bgf/jsl/mis