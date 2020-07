Deutsche Anleihen: Wenig Bewegung zum Start

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit wenig Kursbewegung in den Handel gegangen.



Am Markt war die Rede von einem ruhigen Auftakt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen leicht um 0,06 Prozent auf 176,25 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,46 Prozent. Auch in anderen europäischen Ländern fiel der Handelsbeginn ruhig aus.

Zur Wochenmitte stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die an den Märkten für Bewegung sorgen könnten. In den USA werden lediglich einige Zahlen vom Immobilienmarkt erwartet. Es melden sich jedoch einige ranghohe Notenbanker zu Wort. EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird an einer Diskussionsrunde teilnehmen./bgf/zb