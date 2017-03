Deutsche Anleihen: Wenig Bewegung trotz robuster Daten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Anleihemarkt haben sich die Kursbewegungen am Freitag bis zum Mittag in Grenzen gehalten.



Hauptthema bleibt die auf Freitag verschobene Abstimmung im US-Kongress über die Gesundheitsreform der Regierung. Konjunkturdaten aus dem Euroraum fielen zwar sehr solide aus, konnten die Kurse aber nicht nachhaltig bewegen.

Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future lag gegen Mittag leicht im Plus bei 160,03 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel leicht auf 0,41 Prozent. Auch an den meisten anderen Rentenmärkten Europas gab es keine großen Kurs- oder Renditeausschläge.

Die Anleger reagierten gelassen auf die am Vorabend bekanntgegebene Verschiebung der Abstimmung über die gesundheitspolitischen Pläne der neuen US-Regierung. Grund der Verschiebung war, dass zu viele Abweichler unter den Republikanern gegen das Vorhaben gestimmt hätten. Mit dem Gesetzeswerk sollen Teile der von den Demokraten initiierten Gesundheitsreform ("Obamacare") rückgängig gemacht werden. An den Finanzmärkten gilt die Abstimmung als Lackmustest für den Reformspielraum der neuen Regierung.

Konjunkturdaten aus dem Euroraum überraschten positiv. Die Einkaufsmanangerindizes, eine Unternehmensumfrage, stiegen wesentlich deutlicher an als erwartet. Der Gesamtindex für den Euroraum stieg auf den höchsten Stand seit knapp sechs Jahren. Die Eurozone habe noch einen Gang höher geschaltet, kommentierte Chris Williamson, Chefvolkswirt des Instituts Markit, das die Umfrage durchführt./bgf/jkr/jha/