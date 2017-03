Deutsche Anleihen: Wenig Bewegung vor Großereignissen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Anleihemarkt haben sich die Kurse am Dienstag nur wenig bewegt.



Ähnlich war die Entwicklung an anderen europäischen Rentenmärkten. Am Markt hieß es, die Anleger warteten auf zwei wichtige Ereignisse: die Zinssitzung der US-Notenbank und die Parlamentswahl in den Niederlanden.

Der richtungweisende Euro-Bund-Future , der die Kursbewegung beschreibt, stieg bis zum Mittag leicht um 0,12 Prozent auf 159,26 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,46 Prozent. Neue Konjunkturdaten wie die gestiegenen ZEW-Konjunkturerwartungen hatten wenig Einfluss auf den Rentenhandel.

Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend "werden sich die Anleger in Zurückhaltung üben", sagte Experte Dirk Gojny von der National-Bank. Fachleute und Börsianer erwarten eine weitere Zinserhöhung. Es wäre die dritte nach der globalen Finanzkrise und die zweite innerhalb weniger Monat. Damit scheint die Fed das Straffungstempo anzuziehen, für das laufende Jahr hat sie bisher drei Zinsanhebungen signalisiert. Ob das so bleibt, wird Fed-Chefin Janet Yellen am Mittwochabend vor der Presse erläutern.

Auch die Parlamentswahl in den Niederlanden, die ebenfalls am Mittwoch stattfindet, zieht Aufmerksamkeit auf sich. Zwar gelten populistische Kräfte in der Parteienlandschaft als isoliert, was eine Regierungsbeteiligung sehr unwahrscheinlich macht. Beobachter werten die Wahl aber als eine Art Stimmungstest vor der nahenden Präsidentschaftswahl in Frankreich./bgf/jsl/stb