Deutsche Anleihen: Virus-Krise sorgt für deutliche Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag deutlich zugelegt.



Die jüngste Zuspitzung der Coronavirus-Krise sorgte für eine verstärkte Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,34 Prozent auf 175,52 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf minus 0,48 Prozent.

An den meisten Anleihemärkten der Eurozone ging es mit den Kursen nach oben. Gegen den allgemeine Markttrend standen italienische Staatspapiere hingegen unter Druck. Die drittgrößte Volkswirtschaft des Euroraums ist in Europa derzeit am stärksten von der Virus-Ausbreitung betroffen. Die Zahl der Toten bei einem Coronavirus-Ausbruch im Norden des Landes steigt weiter. Mittlerweile kamen sechs Menschen ums Leben.

Das überraschend gestiegene Ifo-Geschäftsklima belastete die deutschen Anleihen nur vorübergehend. Gestützt wurde der Indikator vor allem durch verbesserte Erwartungen./jkr/he