Deutsche Anleihen: Verluste zum Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit Verlusten in den Handel gegangen.



Auch in vielen anderen Euroländern fiel der Handelsbeginn am Anleihemarkt schwach aus. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel zum Start um 0,10 Prozent auf 163,36 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,25 Prozent und damit etwas höher als am Donnerstag.

Vor dem Wochenende sehen sich Anleger mit einer Flut an Konjunkturdaten konfrontiert. Sowohl in Europa als auch in den USA werden zahlreiche Wirtschaftszahlen veröffentlicht. Größte Aufmerksamkeit dürften Wachstumszahlen aus den USA auf sich ziehen, selbst wenn es sich nur um eine dritte Schätzung handelt. Im derzeitigen Marktumfeld, das durch Konjunkturängste geprägt ist, blicken die Marktteilnehmer mit Argusaugen auf nahezu jede Konjunkturzahl./bgf/fba