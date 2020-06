Deutsche Anleihen: Verluste angesichts neuer Stützungsmaßnahmen der Notenbanken

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das wieder aufgehellte Marktumfeld hat die Kurse deutscher Staatsanleihen belastet.



Am Dienstagmorgen fiel der richtungsweisende Euro-Bund-Future um 0,14 Prozent auf 175,14 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,425 Prozent.

Die als sicher geltenden deutsche Staatspapiere wurden gemieden, nachdem die Notenbanken der USA (Fed) und Japans (BoJ) neue Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur angekündigt hatten. So will die Fed will zur Stabilisierung der Finanzmärkte in der Corona-Krise nun auch mit dem Kauf einzelnr Unternehmensanleihen starten. Die BoJ fuhr ihre direkte Unterstützung für japanische Unternehmen deutlich hoch, um der heimischen Wirtschaft unter die Arme zu greifen./la/mis