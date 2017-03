Deutsche Anleihen: Verluste vor US-Abstimmung

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag wie auch viele andere Staatspapiere weltweit schwächer tendiert.



Händler begründeten die Entwicklung mit einer Gegenbewegung zu den jüngsten Gewinnen und der besseren Börsenstimmung. Allerdings wurde auch Vorsicht angemahnt, da in den USA eine wichtige Parlamentsabstimmung ansteht.

Der richtungweisende Euro-Bund-Future , der die Kursbewegung am deutschen Markt abbildet, fiel bis zum Abend um 0,13 Prozent auf 159,98 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg um zwei Basispunkte auf 0,43 Prozent. Moderat steigende Renditen waren auch in vielen anderen Ländern zu beobachten, so auch in den USA.

An den Finanzmärkten richtet sich der Blick auf politische Entscheidungen in den USA. Am Donnerstag (Ortszeit) wird im US-Repräsentantenhaus über die von Präsident Donald Trump angestrebte Aufhebung der Gesundheitsreform (Obamacare) seines Vorgängers entschieden. Das Ergebnis ist unklar, weil einige Republikaner gegen das Vorhaben stimmen könnten.

"Sollte das Gesetz bereits im Repräsentantenhaus durchfallen, dürfte das nachhaltige Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit der Regierung und deren Fähigkeiten haben, andere Vorhaben umzusetzen", sagte Dirk Gojny, Experte bei der National-Bank. Trumps Ankündigungen weiterer Vorhaben wie milliardenschwere Infrastrukturausgaben und Steuersenkungen hatten an den Finanzmärkten in den vergangenen Monaten viel Euphorie ausgelöst. Diese Euphorie war in den vergangenen Tagen bereits ein Stück weit verflogen./bgf/das