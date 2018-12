Deutsche Anleihen: Verhaltener Handelsauftakt

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Handelsauftakt am deutschen Anleihemarkt ist am Dienstag ruhig ausgefallen.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen leicht um 0,05 Prozent auf 163,33 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug etwas auf 0,24 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern des Euroraums war der Handelsstart verhalten.

Am Dienstag blicken die Anleger auf das Ifo-Geschäftsklima, den wichtigsten Frühindikator für die deutsche Wirtschaft. Fachleute rechnen mit einer leichten Stimmungseintrübung unter den befragten Unternehmen. Es wäre der vierte Rückgang in Folge und ein weiterer Hinweis darauf, dass sich die deutsche Konjunktur etwas abgekühlt hat./bgf/fba