Deutsche Anleihen: Unter dem Strich wenig verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Freitag in einem richtungslosen Handel unter dem Strich kaum verändert.



Am Abend stand der Terminkontrakt Euro-Bund-Future kaum höher als am Vortag bei 165,19 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen ging leicht zurück auf 0,02 Prozent. Auch in anderen Euroländern war an den Rentenmärkten keine klare Richtung zu erkennen.

Obwohl eine deutliche Marktbewegung ausblieb, sorgten zweierlei Konjunkturdaten für Aufsehen. Im Euroraum waren Inflationsdaten deutlich höher ausgefallen als erwartet. Analysten begründeten die Entwicklung vor allem mit der Lage des diesjährigen Osterfestes und preissteigernden Effekten durch Pauschalreisen. Häufig war zu lesen, diese Effekte dürften nicht lange anhalten.

In den USA überzeugte der Arbeitsmarkt ein weiteres Mal. Die Beschäftigung war im April wesentlich stärker gestiegen als erwartet, die Arbeitslosenquote war auf den tiefsten Stand seit fast 50 Jahren gefallen. Allein die Lohnentwicklung enttäuschte leicht. Letztere ist mitentscheidend für die geldpolitische Ausrichtung der US-Notenbank, von der zunächst keine weiteren Zinsanhebungen erwartet werden./bgf/he