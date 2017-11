Deutsche Anleihen vor US-Arbeitsmarktbericht kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag kaum verändert in den Handel gestartet.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,02 Prozent auf 162,66 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,37 Prozent.

Die Anleger hielten sich vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts am Nachmittag eher zurück, hieß es von Marktbeobachtern. Zumal in der Eurozone im Tagesverlauf keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm stehen. Es wird erwartet, dass sich der amerikanische Arbeitsmarkt im Oktober vergleichsweise robust entwickelt hat.

Allerdings dürfte der Arbeitsmarktbericht wegen der Folgen schwerer Wirbelstürme im Süden der USA verzerrt sein. Weil die US-Notenbank Fed bei ihrer Geldpolitik auch die Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt im Blick hat, werden die Daten an den Finanzmärkten stark beachtet.

Die Nominierung des Notenbankers Jerome Powell als Nachfolger von Janet Yellen an der Spitze der Fed sorgte am Morgen nicht mehr für Bewegung an den Märkten. Die Personalentscheidung war zuvor bereits in den Medien durchgesickert.

Auch die Pläne für eine Steuerreform in den USA bewegten kaum. Sie stellen nach Einschätzung der Expertin Antje Praefcke von der Commerzbank keine große Neuigkeit dar. Bereits im September war ein Entwurf der Steuerreform vorgelegt worden. "Außerdem ist die Durchsetzung der Reform derzeit mehr als fraglich", sagte Praefcke./jkr/stb