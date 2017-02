Deutsche Anleihen: Schwächer - Griechische Risikoaufschläge gefallen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gesunken.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum späten Nachmittag um 0,13 Prozent auf 164,41 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,31 Prozent.

Eine überraschend gute Unternehmensumfrage im Euroraum lockte Anleger aus den als sicher geltenden Staatspapieren. Der Einkaufsmanagerindex des Marktforschungsunternehmens IHS Markit war im Februar um 1,6 Punkte auf 56,0 Punkte gestiegen. Das ist der höchste Stand seit fast sechs Jahren. Experten rechnen auf Grundlage der Zahlen mit einem robusten Wachstum. Gestiegenen Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB), bald von ihrer lockeren Geldpolitik abzurücken, sehen sie jedoch nicht.

Die Risikoaufschläge für griechische Anleihen fielen deutlich. Die Rendite zehnjähriger griechischer Staatsanleihen sank um 0,29 Prozentpunkte auf 6,981 Prozent. Bereits am Montag waren die Renditen deutlich gefallen.

Die Euro-Finanzminister hatten am Montagabend vereinbart, dass die Kontrolleure der internationalen Institutionen aus Internationalen Währungsfonds (IWF), EU-Kommission, Europäischer Zentralbank (EZB) und Europäischem Stabilitätsmechanismus (ESM) nun wieder nach Athen zurückkehren sollen, um unter anderem Renten- und Arbeitsmarktreformen voranzubringen. Im Anschluss daran könnten weitere Hilfsgelder für das hoch verschuldete Land ausgezahlt werden. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat nach eigener Aussage vom Dienstag keinen Zweifel an einer künftigen Beteiligung des IWF an weiteren Griechenland-Hilfen./jsl/he