Deutsche Anleihen: Schwächer - Gestiegene Risikoneigung

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag gefallen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank bis zum späten Nachmittag um 0,22 Prozent auf 164,19 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 0,40 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu. Ausnahmen waren jedoch südeuropäische Länder wie Italien oder Portugal, wo die Renditen fielen.

Die Risikoneigung an den Finanzmärkten legte etwas zu, da es im Nordkorea-Konflikt keine weitere Eskalation gab. Experte Dirk Gojny von der Essener National-Bank verwies auch auf den Umstand, dass sich zahlreiche Länder zur Deeskalation im Nordkorea-Konflikt als Vermittler anböten. In den Tagen zuvor hatten als sicher geltende Anlagen wegen der Krise zwischen den USA und Nordkorea einen spürbaren Schub erhalten.

Die in der Eurozone stärker als erwartet gefallene Industrieproduktion belastete die Anleihen nicht. Die Produktion war im Juni um 0,6 Prozent im Monatsvergleich gesunken, während Volkswirte lediglich mit einem Rückgang von 0,5 Prozent gerechnet hatten. In den USA wurden am Nachmittag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht./jsl/jkr/men