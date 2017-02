Deutsche Anleihen: Schwächer

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gefallen.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future sank um 0,05 Prozent auf 166,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg auf 0,19 Prozent. In den übrigen Ländern der Eurozone gaben die Renditen jedoch überwiegend nach.

Händler sprachen bei den deutschen Anleihen von einer leichten Gegenbewegung nach den zuletzt deutlichen Kursgewinnen. Konjunkturdaten aus der Eurozone deuten auf ein weiterhin robustes Wirtschaftswachstum hin. So stieg der Wirtschaftsstimmungsindikator (ESI) im Februar auf den höchsten Stand seit sechs Jahren. Der Geschäftklimaindiktor (BCI) verbesserte sich stärker als erwartet. Das Geldmengenwachstum in der Eurozone schwächte sich hingegen etwas ab. Am Nachmittag werden in den USA noch Zahlen zu den Auftragseingängen für langlebige Güter veröffentlicht./jsl/tos/mis