Deutsche Anleihen: Schwach vor US-Arbeitsmarktbericht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Freitag anhaltend schwach tendiert.



Wie auch an den Vortagen stiegen die Renditen im Gegenzug an. Der für die Kursbewegung relevante Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,13 Prozent auf 159,56 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe erhöhte sich moderat auf 0,44 Prozent.

Neben robusten Zahlen vom deutschen Außenhandel wirkte die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Vortag nach und drückte die Anleihekurse. Die EZB setzt einerseits ihre extrem lockere Geldpolitik fort. Andererseits gab sich Notenbank-Präsident Mario Draghi mit Blick auf die Konjunkturaussichten aber spürbar optimistischer. Die Wachstumserwartungen für den Euroraum wurden für dieses und kommendes Jahr ebenso angehoben wie die Inflationsprognosen.

Am Nachmittag rücken amerikanische Arbeitsmarktdaten in den Blick. Fachleute rechnen vor allem dann mit Kursbewegung, wenn der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung stark enttäuscht. Denn nur dann dürften Marktteilnehmer ihre kurzfristigen Erwartungen an die US-Notenbank anpassen, heißt es in einem Kommentar der Unicredit. Von der Fed wird erwartet, dass sie ihren Leitzins in der kommenden Woche ein weiteres Mal anhebt. Nur sehr schlechte Arbeitsmarktdaten könnten dies eventuell verhindern, argumentieren Marktkenner./bgf/jkr/stb