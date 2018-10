Deutsche Anleihen: Renditen steigen kräftig

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Anleihemarkt sind die Renditen am Donnerstag zur Eröffnung kräftig gestiegen.



Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,54 Prozent und damit 0,07 Punkte höher als am Mittwoch. Auch in anderen Euroländern erhöhten sich die Kapitalmarktzinsen deutlich. Händler nannten den starken Anstieg des Zinsniveaus in den USA als Grund.

Der Euro-Bund-Future , der die Kursbewegung beschreibt, sank unterdessen deutlich um 0,33 Prozent auf 157,85 Punkte. Die Kursverluste folgen einer entsprechenden Entwicklung am amerikanischen Rentenmarkt. Dort war es am Mittwoch zu starken Kursverlusten gekommen. Die Anleiheexperten der Commerzbank sprachen am Donnerstagmorgen von einem "brutalen Abverkauf".

Als Auslöser der Entwicklung nennen die Commerzbank-Analysten zum einen robuste Konjunkturdaten. Diese spiegeln die allgemein robuste Verfassung der US-Konjunktur wider. Hinzu kommen Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell. Dieser hatte am späten Mittwochabend abermals die solide Wirtschaftsentwicklung gelobt und gesagt, die Fed könne ihren Leitzins auch über das neutrale Niveau hinaus anheben. Die Fed sieht dieses Niveau gegenwärtig bei etwa drei Prozent./bgf/jkr/jha/