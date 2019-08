Deutsche Anleihen: Renditen steigen - Verluste in Italien

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Sichere Anlagen wie Bundeswertpapiere sind am Donnerstag etwas weniger gefragt gewesen.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag auf 177,05 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf minus 0,57 Prozent. Am Vortag war sie auf ein Rekordtief von minus 0,61 Prozent gefallen. In Italien stiegen die Renditen deutlicher.

Entscheidend für die schwächere Nachfrage nach sicheren Wertpapieren waren zum einen überraschend solide Daten vom chinesischen Außenhandel. Hinzu kam ein leichter Anstieg des chinesischen Yuan, der an den Märkten zurzeit als Stimmungsbarometer empfunden wird. Hintergrund ist der Handelsdisput zwischen den USA und China, in dem es unter anderem um den Vorwurf der Währungsmanipulation geht.

Italienische Staatsanleihen gerieten im Euroraum am deutlichsten unter Druck. Ausschlaggebend ist eine sich anbahnende Regierungskrise. Italienische Medien berichteten über ein Ultimatum von Lega-Chef Matteo Salvini, das die gemeinsame Regierung mit der 5-Sterne-Bewegung zu Fall bringen könnte. Demnach verlangt der Vizepremier eine Kabinettsumbildung. Die Folge könnten Neuwahlen sein, in denen Salvinis Partei laut Umfragen gute Erfolgsaussichten hätte./bgf/jsl/zb