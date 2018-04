Deutsche Anleihen: Renditen legen erneut zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Anleihemarkt sind die Renditen am Montag erneut gestiegen.



Die Kapitalmarktzinsen zehnjähriger Bundesanleihen stiegen bis zum späten Nachmittag auf 0,63 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit gut einem Monat. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone gab es eine ähnliche Entwicklung. Der für den Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,12 Prozent auf 157,74 Punkte.

Die Renditeentwicklung knüpft an vergangene Woche an, als die Marktzinsen ebenfalls gestiegen waren. Auslöser dieser Entwicklung waren in erster Linie steigende Rohstoffpreise, die an den Märkten Erwartungen auf höhere Inflationsraten geweckt hatten. Als Ausgleich dafür fordern Anleger in aller Regel eine höhere Verzinsung. Dies lässt die Zinsen an den Märkten steigen. In den USA nähert sich der Zehnjahreszins der Marke von drei Prozent.

Neue Konjunkturdaten aus dem Euroraum unterstützten den Trend zu höheren Renditen. Der Einkaufsmanagerindex stabilisierte sich im April nach zwei deutlichen Rückgängen in den Monaten zuvor. "Die Daten dürften von vielen Marktteilnehmern mit einer gewissen Erleichterung zur Kenntnis genommen worden sein, fielen doch einige Konjunkturindikatoren zuletzt eher durchwachsen aus", kommentierte Thomas Metzger, Analyst beim Bankhaus Bauer.

Belastet wurden die Anleihekurs am Nachmittag durch robuste Konjunkturdaten aus den USA. Die Stimmung in der Industrie- und im Dienstleistungssektor ist im April laut einer Erhebung des Markit-Instituts besser als von Analysten erwartet ausgefallen. Auch die Verkäufe bestehender Häuser fielen im März höher als prognostiziert aus. Bereits am Wochenende hatte US-Finanzminister Steven Mnuchin im Handelsstreit mit China eine Annäherung in Aussicht gestellt. Auch dies belastete laut Händlern die Kurse der als sicher geltenden Anleihen./jsl/zb