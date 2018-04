Deutsche Anleihen: Renditen geben leicht nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Anleihemarkt hat sich der Zinsanstieg der vergangenen Tage am Dienstag zunächst nicht fortgesetzt.



Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel am Morgen leicht auf 0,61 Prozent. Der richtungweisende Euro-Bund-Future , der die Kursbewegung beschreibt, lag im frühen Handel bei 157,86 Punkten.

An den Anleihemärkten ist ein Hauptthema die Drei-Prozent-Marke am amerikanischen Markt. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steht derzeit nur knapp darunter. Der Zinsanstieg in den USA hat sich in den vergangenen Tagen auch auf die europäischen Märkte übertragen. Ein Grund für die Entwicklung sind im Trend steigende Rohstoffpreise, die höhere Inflationsraten erwarten lassen.

Am Dienstag blicken die Anleger auf wirtschaftliche Stimmungsindikatoren aus den drei größten Euro-Volkswirtschaften Deutschland, Frankreich und Italien. Mit Spannung wird erwartet, ob sich die Wirtschaftsstimmung nach der Eintrübung in den vergangen Monaten etwas stabilisiert. Die zu Wochenbeginn veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes des Markit-Instituts deuten darauf hin./bgf/jkr/zb